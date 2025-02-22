В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на машину: ранен мужчина
В Херсоне россияне 22 февраля около 13:30 сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль, ранен 58-летний мужчина
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что ориентировочно в 13:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона.
Мужчина, 58 лет, получил минно-взрывную травму, а также ранения спины и головы.
В настоящее время он находится под наблюдением медиков.
Напомним, сегодня утром вражеский БпЛА попал в двигавшийся по трассе гражданский автомобиль . Мужчина и женщина получили многочисленные ранения.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты попали в грузовик "Укрпочты" в городке Станислав на Херсонщине.
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