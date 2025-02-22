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В Херсоне россияне 22 февраля около 13:30 сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль, ранен 58-летний мужчина

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что ориентировочно в 13:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона.

Мужчина, 58 лет, получил минно-взрывную травму, а также ранения спины и головы.

В настоящее время он находится под наблюдением медиков.

Напомним, сегодня утром вражеский БпЛА попал в двигавшийся по трассе гражданский автомобиль . Мужчина и женщина получили многочисленные ранения.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты попали в грузовик "Укрпочты" в городке Станислав на Херсонщине.