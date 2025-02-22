У Херсоні росіяни скинули вибухівку на автівку: поранено чоловіка

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У Херсоні росіяни 22 лютого близько 13:30 скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль, поранено 58-річного чоловіка

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що орієнтовно о 13:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

Чоловік, 58 років, дістав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення спини та голови.

Нині він перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, сьогодні зранку ворожий БпЛА поцілив у цивільний автомобіль, що рухався по трасі. Чоловік та жінка отримали численні поранення.Р

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти влучили у вантажівку "Укрпошти" в містечку Станіслав на Херсонщині.