У Херсоні росіяни скинули вибухівку на автівку: поранено чоловіка
У Херсоні росіяни 22 лютого близько 13:30 скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль, поранено 58-річного чоловіка
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що орієнтовно о 13:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.
Чоловік, 58 років, дістав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення спини та голови.
Нині він перебуває під наглядом медиків.
Нагадаємо, сьогодні зранку ворожий БпЛА поцілив у цивільний автомобіль, що рухався по трасі. Чоловік та жінка отримали численні поранення.Р
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти влучили у вантажівку "Укрпошти" в містечку Станіслав на Херсонщині.
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