Сбили 26 дронов: в Черкасской области в результате падения обломков повреждены дома
Ночью 18 февраля тревога в Черкасской области продолжалась около шести часов. В регионе работали силы ПВО
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
В пределах территории области ПВО в целом уничтожило 26 российских БпЛА. К счастью, обошлось без травмированных.
Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Черкасском районе повреждены, предварительно, четыре дома и гараж. Там повыбивало окна, кое-где повредило крыши, также задело автомобиль.
Жителям окажут нужную помощь. Обследование территории продолжается.
Напомним, в ночь на 18 февраля россияне атаковали Кировоградскую область. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в городе Долинская.
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