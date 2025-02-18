В Черном море – один российский ракетоноситель
По состоянию на утро 18 февраля в Черном море находится один российский носитель "Калибров" общим залпом до четырех ракет
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море РФ держит 4 корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Напомним, украинские военные на Новопавловском направлении ракетой из ПТРК Javelin уничтожили вражеский танк Т-90.
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