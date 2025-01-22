В больнице в Херсоне скончался мужчина, пострадавший из-за атаки российского дрона
Сегодня, 22 января, в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате вчерашней атаки российского БпЛА на Херсон
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"В больнице скончался 56-летний мужчина, который вчера утром попал под удар российского БgЛА в Херсоне. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Александр Прокудин добавил, что из-за врорашней дроновой атаки ранены еще три человека. Известно, что двое мужчин получили травмы средней степени тяжести. Сейчас за жизнь тяжелораненой женщины борются врачи.
Напомним, вчера утром, 21 января, оккупационные войска РФ несколько раз атаковали беспилотниками Днепровский район Херсона. Пострадали не менее пяти мирных жителей.
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