В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
По состоянию на утро вторника, 21 января, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
-
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
-
в Средиземном море военные фиксируют шесть вражеских кораблей, из них два являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
Напомним, во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.
Восстановлению не подлежит: в России диверсанты сожгли локомотивВсе новости »
21 января 2025, 07:15"Звездные войны": пограничники показали уничтожение "Шахедов" на Херсонщине
21 января 2025, 06:11За неделю ВСУ ликвидировали около 10,5 тысяч оккупантов
20 января 2025, 18:00
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Николаевской области уничтожили 8 "шахедов", — ОВА
21 января 2025, 08:45Из-за российских обстрелов ранены 6 жителей Херсонщины
21 января 2025, 08:33Россияне ударили по Днепру: есть разрушения
21 января 2025, 08:10Украинский FPV-дрон уничтожил российскую пушку Д-30 в Сумской области
21 января 2025, 08:05ВСУ получили на вооружение десятки новых образцов пистолетов, пулеметов и гранатометов
21 января 2025, 07:40Восстановлению не подлежит: в России диверсанты сожгли локомотив
21 января 2025, 07:15В Киевской области саперы изъяли боевую часть дрона "Герань-2"
21 января 2025, 06:56"Звездные войны": пограничники показали уничтожение "Шахедов" на Херсонщине
21 января 2025, 06:11На Киевщине грузовик сбил пешехода: мужчина скончался
21 января 2025, 05:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »