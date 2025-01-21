фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"На южном направлении враги их запускают обычно из Крыма, поэтому именно над водой пограничники и пытаются их сбивать. Из стрелкового оружия это сделать достаточно сложно, но все же возможно благодаря большому количеству мобильных экипажей и высокой плотности огня", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 января российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 141 беспилотник.