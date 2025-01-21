"Звездные войны": пограничники показали уничтожение "Шахедов" на Херсонщине
Мобильная огневая группа "Говерла" пограничников 79-го отряда круглосуточно отслеживает и уничтожает вражеские дроны типа "Шахед"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"На южном направлении враги их запускают обычно из Крыма, поэтому именно над водой пограничники и пытаются их сбивать. Из стрелкового оружия это сделать достаточно сложно, но все же возможно благодаря большому количеству мобильных экипажей и высокой плотности огня", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 20 января российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 141 беспилотник.
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