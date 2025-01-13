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13 января 2025, 15:51

Захватчики заставили детей на ВОТ благодарить российского диктатора, – ЦНС

13 января 2025, 15:51
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фото: ЦНС
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В детсадах на временно оккупированных территориях Украины захватчики проводили акцию, где детям давали задачу рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Дети были вынуждены благодарить оккупантов за "спасение" и новый опыт, который принесли война и оккупация.

Отмечается, что эта пропагандистская кампания преследовала манипулировать сознанием детей, заставляя их воспринимать войну как нечто положительное, несмотря на ее разрушительные последствия. Согласно сообщениям свидетелей, малышей учили выражать благодарность за разрушение их детства и нормальной жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне заставляют учащихся захваченных школ проходить тесты на знание фейковой конституции РФ.

война оккупация оккупанты дети ЦНС диктатор
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