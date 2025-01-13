фото: ЦНС

У дитсадках на тимчасово окупованих територіях України загарбники проводили акцію, де дітям давали завдання малювати аплікації з подякою російському диктатору

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Діти були змушені дякувати окупантам за "спасіння" та новий досвід, який принесли війна і окупація.

Зазначається, що ця пропагандистська кампанія мала на меті маніпулювати свідомістю дітей, змушуючи їх сприймати війну як щось позитивне, незважаючи на її руйнівні наслідки. Відповідно до повідомлень свідків, малечу навчали висловлювати вдячність за руйнацію їхнього дитинства і нормального життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують учнів захоплених шкіл проходити тести на знання фейкової конституції РФ.