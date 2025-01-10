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10 января 2025, 10:31

На Херсонщине за сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 16 ранены

10 января 2025, 10:31
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фото: Facebook
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За минувшие сутки, 9 января, российские оккупанты обстреляли 41 населенный пункт Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Незламное, Суханово, Новорайск, Заможное, Раковка, Червоный Маяк, Новоберислав, Понятовка, Томарино, Велетенское, Молодежное, Камышаны, Надднепрянское, Садовое, Веселое, Веревка, Дудчаны, Ольговка, Никольское, Саблуковка, Кизомис, Токаревка, Тягинка, Ивановка, Николаевка, Михайловка, Монастырское, Новоалександровка, Новотягинка, Львово, Зеленовка, Змиевка, Приднепровское, Гавриловка и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 6 многоэтажек и 42 частных дома. Также оккупанты повредили газопроводы, гаражи, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще 16 – получили ранения.

Напомним, с начала года, по состоянию на 9 января, россияне около 650 раз атаковали с дронов Херсонщину. Из-за этих атак семь человек погибли, 55 – ранены.

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