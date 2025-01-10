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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Незламне, Суханове, Новорайськ, Заможне, Раківка, Червоний Маяк, Новоберислав, Понятівка, Томарине, Велетенське, Молодіжне, Комишани, Наддніпрянське, Садове, Веселе, Вірівка, Дудчани, Ольгівка, Микільське, Саблуківка, Кізомис, Токарівка, Тягинка, Іванівка, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Львове, Зеленівка, Зміївка, Придніпровське, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 42 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, господарську споруду та приватні автомобілі.

Через російські удари одна людина загинула, ще 16 – дістали поранення.

Нагадаємо, від початку року, станом на 9 січня, росіяни близько 650 разів атакували з дронів Херсонщину. Через ці атаки семеро людей загинули, 55 – поранені.