В Херсонской области двое мужчин подорвались на мине

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Происшествие случилось 4 января у водоема между поселками Белозерка и Приозерное Херсонского района

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате взрыва пострадали два человека. 42-летний мужчина получил взрывную травму, а также обломочные ранения и перелом плеча и предплечья. Его госпитализировали.

У 37-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и ранение бедра. Ему оказали необходимую медпомощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Напомним, в декабре на Прикарпатье пьяный мужчина взорвал гранату у своего дома. К счастью, никто не пострадал. Злоумышленниа задержали.