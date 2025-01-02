Россияне из танка обстреляли дом культуры в селе на Херсонщине
В четверг ночью, 2 января, оккупационные войска РФ атаковали село Михайловка Бериславского района. Россияне попали из танка по местному дому культуры
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
К счастью, жертв и пострадавших в результате ударов РФ нет.
"враг обстрелял село из танка. В результате "прилетов" поврежден местный дом культуры", – говорится в сообщении.
Напомним, 2 января российские террористы атаковали из артиллерии Корабельный район Херсона. Оккупанты ударили из артиллерии по маршрутке с пассажирами. В результате вражеского обстрела ранены мирные жители.
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