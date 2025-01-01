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Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, в этот раз обошлось без пострадавших и разрушений.

"В результате вражеского обстрела повреждено административное здание агрофирмы. Пострадал 29-летний мужчина. В настоящее время ранен в состоянии средней степени тяжести в больнице, наши врачи оказывают ему всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что правоохранители задокументировали очередное преступление РФ против гражданского населения Одесщины.

Напомним, 1 января, в Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска выпустили баллистические ракеты.