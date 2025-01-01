Россияне ударили ракетой по агрофирме на Одесщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки
Вчера, 31 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесщины. Из-за вражеской атаки ранения получил мирный житель
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, в этот раз обошлось без пострадавших и разрушений.
"В результате вражеского обстрела повреждено административное здание агрофирмы. Пострадал 29-летний мужчина. В настоящее время ранен в состоянии средней степени тяжести в больнице, наши врачи оказывают ему всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Глава региона добавил, что правоохранители задокументировали очередное преступление РФ против гражданского населения Одесщины.
Напомним, 1 января, в Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска выпустили баллистические ракеты.