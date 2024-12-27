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27 декабря 2024, 08:54

Оккупанты за сутки обстреляли 30 населенных пунктов Херсонщины: шесть раненых

27 декабря 2024, 08:54
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фото: полиция
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За прошедшие сутки под российскими обстрелами оказались 30 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Камышаны, Дудчаны, Томина Балка, Белозерка, Дарьевка, Берислав, Тягинка, Томарино, Червоный Маяк, Широкая Балка, Станислав, Качкаровка, Новоалександровка, Гавриловка, Понятовка, Никольское, Веревка, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Змиевка, Ольговка, Монастырское, Николаевка, Велетенское, Ивановка, Кизомис, Чернобаевка, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты повредили садовое общество, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Из-за российских ударов получили ранения 6 человек.

Напомним, в ночь на 27 декабря российская армия нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.

За сутки кафиры нанесли 287 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

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