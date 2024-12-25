Россияне из танка обстреляли детсад в Херсонской области
В среду, 25 декабря, оккупационные войска РФ атаковали село Михайловка Бериславского района. Захватчики попали из танка по местному детскому саду
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
"Около 11:00 враг ударил по образовательному заведению из танка, из-за чего здание получило значительные повреждения", – говорится в сообщении.
К счастью, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет.
Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов Херсонщины один человек погиб и трое получили ранения.
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