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В среду, 18 декабря, российская армия в очередной раз атаковала Черниговщину. Всего за сутки оккупанты совершили 21 обстрел

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В приграничном Новгород-Северском районе из-за удара вражеского беспилотника во время несения службы получил ранения 41-летний майор полиции Сергей Хавлук. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

В Семеновской громаде Новгород-Северского района россияне нанесли удары с артиллерии по домам мирных жителей. В результате обстрела был ранен 16-летний парень, поврежден жилой дом. Подростку оказали медпомощь, угрозы его жизни нет.

На местах правоохранители документируют последствия атак оккупантов.

Напомним, в течение 18 декабря российские военные нанесли 358 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Пострадавших нет.