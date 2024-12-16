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В понедельник, 16 декабря, российские войска из дрона атаковали поселок Антоновка вблизи Херсона

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Около 08:30 в Антоновке россияне атаковали с дрона пожилого мужчины. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА 81-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения голени и стопы", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пострадавшего госпитализировали.

Напомним, в ночь на 16 декабря российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 49 дронов.