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04 декабря 2024, 15:20

Россияне ударили дроном по Антоновке под Херсоном: погиб мужчина, есть пострадавшие

04 декабря 2024, 15:20
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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В среду, 4 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали беспилотниками поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеских ударов один человек погиб, есть раненые

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Рашисты из беспилотника убили человека в Антоновке. Травмы, несовместимые с жизнью, в результате сброса врагом взрывчатки с дрона получил 67-летний мужчина. Соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Роман Мрочко добавил, что в результате вражеских атак также ранены двое жителей Антоновки. Известно, что 79-летняя женщина была доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и обломочным ранением плеча. Мужчина 60 лет получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, утром 4 декабря россияне атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель.

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