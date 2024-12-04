Оккупанты атаковали БпЛА пригород Херсона: ранен мужчина

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Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Оккупационные войска ударили по Киндейке около 09:30.

"В результате этой вражеской атаки минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 64-летний мужчина. Он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, в среду утром, 4 декабря, российские войска атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель.