Оккупанты атаковали БпЛА пригород Херсона: ранен мужчина
Сегодня утром, 4 декабря, российские войска атаковали дроном поселок Киндейка Херсонского района. Из-за удара БпЛА пострадал пенсионер
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
Оккупационные войска ударили по Киндейке около 09:30.
"В результате этой вражеской атаки минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 64-летний мужчина. Он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Напомним, в среду утром, 4 декабря, российские войска атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель.
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