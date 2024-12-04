В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданского
В среду утром, 4 декабря, российские оккупанты атаковали БпЛА Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
Россияне сбросили взрывчатку на херсонца около 10.30.
"56-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочное ранение левого предплечья. Пострадавший в больнице. Продолжается дообследование", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов Херсонщины погибли два человека.
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