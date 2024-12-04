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04 декабря 2024, 11:22

В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданского

04 декабря 2024, 11:22
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду утром, 4 декабря, российские оккупанты атаковали БпЛА Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Россияне сбросили взрывчатку на херсонца около 10.30.

"56-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочное ранение левого предплечья. Пострадавший в больнице. Продолжается дообследование", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов Херсонщины погибли два человека.

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