Оккупанты сбросили два ФАБа на Константиновку: ранены 4 гражданских

фото: Донецкая ОВА

Российские войска сегодня, 4 декабря, обстреляли авиационными бомбами Константиновку в Донецкой области В результате вражеской атаки ранения получили четверо гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По предварительным данным, в 11:15 россияне нанесли два авиаудара по Константиновке, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК. Из-за обстрелов повреждены четыре фасада многоквартирных домов, админздание, заведение питания, а также линии электросети и газопровод.

"В результате попадания средств поражения по одному из районов города получили ранения четверо мужчин в возрасте 29, 33, 37 и 71 лет. На момент атаки они находились возле магазина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, контузию и ушибы", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные военными РФ.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более трех тысяч ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли четверо гражданских, еще 11 мирных жителей — получили ранения.