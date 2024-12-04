Россияне атаковали дроном Купянск: раненый мужчина
В среду, 4 декабря, российские военные атаковали Купянск в Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Оккупанты сбросили с дрона боеприпас на гражданского человека. В результате вражеской атаки получил ранение 65-летний мужчина, его госпитализировали.
Напомним, утром 4 декабря россияне атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель.
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