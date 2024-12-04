В Херсонской области в результате российских обстрелов погибли два человека
В Херсонской области за прошедшие сутки, 3 декабря, в результате российских ударов погибли два человека
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались 19 населённых пунктов области.
Повреждены 20 частных домов, сотовая башня и хозяйственная постройка.
Из-за российской агрессии два человека погибли, еще пятеро получили ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры 3 декабря нанесли артиллерийские удары по Белозерке в Херсонской области погиб человек.
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