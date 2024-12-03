В Белозерке на Херсонщине в результате обстрела погиб человек

фото иллюстративное: Херсонская ОВА

Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Белозерке на Херсонщине погиб человек

Об этом сообщает Херсонская ОВА и Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

В результате артиллерийского обстрела армией РФ у 48-летнего пострадавшего минно-взрывная травма и ранение предплечья. Его госпитализировали. Также 45-летний мужчина получил обломочное ранение голени. Медики оказали ему помощь.

Впоследствии в прокуратуре уточнили, что в результате обстрела погиб 44-летний мужчина, еще двое мужчин 45 и 48 лет получили травмы и ранения.

Напомним, утром 3 декабря российские военные обстреляли из артиллерии Константиновку Донецкой области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.