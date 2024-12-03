В Белозерке на Херсонщине в результате обстрела погиб человек
Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Белозерке на Херсонщине погиб человек
Об этом сообщает Херсонская ОВА и Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
В результате артиллерийского обстрела армией РФ у 48-летнего пострадавшего минно-взрывная травма и ранение предплечья. Его госпитализировали. Также 45-летний мужчина получил обломочное ранение голени. Медики оказали ему помощь.
Впоследствии в прокуратуре уточнили, что в результате обстрела погиб 44-летний мужчина, еще двое мужчин 45 и 48 лет получили травмы и ранения.
Напомним, утром 3 декабря российские военные обстреляли из артиллерии Константиновку Донецкой области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.
Россияне ударили из артиллерии по Константиновке: есть погибший и раненыеВсе новости »
03 декабря 2024, 14:56Российские войска ударили по селу в Харьковской области: пострадала женщина
03 декабря 2024, 13:40В Молдове обнаружили новые обломки беспилотника
03 декабря 2024, 13:29
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
В Киеве произошел масштабный пожар: горел офис
03 декабря 2024, 16:08Львовский псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО под залог: деньги собрали его сторонники
03 декабря 2024, 16:02В Украине возобновили предоставление статуса предприятиям для бронирования от мобилизации
03 декабря 2024, 15:28Построил "бизнес" на судебных решениях: задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда
03 декабря 2024, 15:08Заявление МИД по НАТО: по реакции легко узнать людей, действительно желающих Украине уцелеть и победить
03 декабря 2024, 15:00Россияне ударили из артиллерии по Константиновке: есть погибший и раненые
03 декабря 2024, 14:56Международные партнеры оснастили больницу в Харьковской области реабилитационным оборудованием
03 декабря 2024, 14:40Как правильно отмечать День святого Николая
03 декабря 2024, 14:25Алексей Чернышев может возглавить новое Министерство единства украинцев
03 декабря 2024, 14:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все блоги »