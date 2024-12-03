В Молдове обнаружили новые обломки беспилотника
Во вторник, 3 декабря, в Оргиевском районе Молдовы обнаружили обломки беспилотника
Об этом сообщили в полиции Молдовы передает RegioNews.
Обломки неизвестного дрона были обнаружены на окраине села Подгорень в Оргиевском районе.
Отмечается, что информацию передали компетентным органам, а в районе падения дрона ограничили доступ граждан.
На месте падения беспилотника находятся специализированные службы.
Напомним, ночью 3 декабря российские войска нанесли удар по Украине 28 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 22 БпЛА.
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