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30 ноября 2024, 14:26

Россияне ударили из артиллерии по Мирнограду: есть погибшие и раненые

30 ноября 2024, 14:26
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В субботу, 30 ноября, утром российские военные обстреляли из артиллерии Мирноград в Донецкой области

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В результате обстрела погибли два человека, еще трое получили ранения.

Поврежден частный дом, предприятие, кафе и автомобиль.

На месте работают все ответственные службы.

Напомним, в ночь на 30 ноября россияне снова атаковали украинские города, выпустив 10 ударных дронов. Ни один из российских беспилотников не достиг своей цели.

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