фото: полиция

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Камышаны, Садовое, Ромашково, Томина Балка, Станислав, Берислав, Шляховое, Золотая Балка, Монастырское, Нововоронцовка, Одрадокаменка и Херсон.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 7 частных домов и административное здание. Также оккупанты изуродовали генератор, автобусы и частные автомобили.

Из-за вражеских ударов один человек погиб, еще 9 – получили ранения.

Напомним, в течение 28 ноября оккупанты нанесли 350 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Пострадавших нет.