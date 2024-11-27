Оккупанты ударили БпЛА по пригороду Херсона: ранены гражданские

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В среду, 27 ноября, войска России ударили по селам Антоновка и Киндейка Херсонского района. В результате атаки дрона пострадали мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что россияне атаковали Антоновку дроном около 10:00.

"У 44-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочные ранения ног. Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Также сегодня в больницу госпитализировали жителя Киндейки Антоновского поселкового совета. 50-летний мужчина получил ранения в результате атаки российского беспилотника. У херсонца – минно-взрывная травма и обломочные ранения ног.

Кроме того, сегодня за медицинской помощью обратились двое жителей Белозерки Херсонского района. 61-летний мужчина и 58-летняя женщина пострадали в результате вчерашнего артобстрела. У них были диагностированы взрывные травмы и контузии. В настоящее время херсонцы находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в результате очередной атаки на Херсон сегодня, 27 ноября, ранения получила 70-летняя мирная жительница.

Также сообщалось, что утром 27 ноября российские захватчики уже дважды атаковали дронами жителей села Станислав Херсонского района. Под удар попали два человека.