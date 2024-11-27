10:27  27 ноября
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
08:28  27 ноября
Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
23:56  26 ноября
Сколько заработала Татьяна Крупа на должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2024, 14:30

Оккупанты ударили БпЛА по пригороду Херсона: ранены гражданские

27 ноября 2024, 14:30
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 27 ноября, войска России ударили по селам Антоновка и Киндейка Херсонского района. В результате атаки дрона пострадали мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что россияне атаковали Антоновку дроном около 10:00.

"У 44-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочные ранения ног. Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Также сегодня в больницу госпитализировали жителя Киндейки Антоновского поселкового совета. 50-летний мужчина получил ранения в результате атаки российского беспилотника. У херсонца – минно-взрывная травма и обломочные ранения ног.

Кроме того, сегодня за медицинской помощью обратились двое жителей Белозерки Херсонского района. 61-летний мужчина и 58-летняя женщина пострадали в результате вчерашнего артобстрела. У них были диагностированы взрывные травмы и контузии. В настоящее время херсонцы находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в результате очередной атаки на Херсон сегодня, 27 ноября, ранения получила 70-летняя мирная жительница.

Также сообщалось, что утром 27 ноября российские захватчики уже дважды атаковали дронами жителей села Станислав Херсонского района. Под удар попали два человека.

война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты дрон Херсонская область БПЛА пострадавшие
Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за российских обстрелов Украины
27 ноября 2024, 12:37
На Запорожье россияне атаковали автомобиль, который вез хлеб в прифронтовые села: водителя госпитализировали
27 ноября 2024, 11:58
В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек
27 ноября 2024, 08:46
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
На Волыни русские книги отправляют на переработку в виде туалетной бумаги
27 ноября 2024, 15:00
В Винницкой области мужчина напал с ножом на военного в ТЦК: пострадавший госпитализирован
27 ноября 2024, 14:29
Международные партнеры помогают создавать безбарьерное образовательное пространство для детей в Харькове
27 ноября 2024, 14:21
В Украину ввезли рекордное количество наличной валюты с 2013 года
27 ноября 2024, 14:10
Смертельный пожар на Житомирщине: в доме сгорели три человека
27 ноября 2024, 13:58
Украина разрешила Польше начать поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии
27 ноября 2024, 13:32
Из-за бомбардировок РФ пострадали трое мирных жителей Донецкой области
27 ноября 2024, 13:30
Полиция задержала интернет-гадалку из Луцка, которая взяла с женщины 450 тыс. грн "за снятие порчи"
27 ноября 2024, 13:18
В Херсонском районе россияне атаковали дронами гражданских: есть пострадавшие
27 ноября 2024, 13:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Тимофей Милованов
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Все блоги »