Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за российских обстрелов Украины

Фото:unn.ua

Сегодня, 27 ноября, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, посвященное последним атакам России на критическую инфраструктуру Украины

Об этом сообщил в Twitter представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Regionews.

Заседание запланировано на 17:00 по киевскому времени.

"Заседание Совбеза ООН, которое созывается в ответ на обращение Украины в связи с продолжающимися преступными обстрелами агрессором критической инфраструктуры в Украине", – отметил Кислица.

Как отмечают СМИ, в повестке дня также будет рассмотрение запуска Россией новой баллистической ракеты по Днепру, которое произошло 21 ноября.

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по украинским городам и объектам инфраструктуры, что приводит к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Для атак оккупанты используют ракеты, артиллерию, беспилотники и авиацию.

В ночь на 27 ноября российские войска совершили массированную атаку, использовав 89 ударных дронов, включая иранские Shahed и беспилотники неизвестного типа. Благодаря усилиям украинского ПВО удалось уничтожить 36 дронов.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали российского агента, который помогал россиянам бомбить Волчанск.