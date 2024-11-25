Из-за российских обстрелов пригорода Херсона пострадали две женщины
В результате вражеского обстрела поселка Белозерка Херсонского района пострадали две женщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Россияне атаковали поселок в субботу, 23 ноября. Потерпевшие обратились за помощью только сегодня.
"Пострадавшим, 1950 и 1952 годов рождения, диагностировали минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 25 ноября российские военные атаковали поселок Камышаны Херсонского района. В жилом доме возник пожар.
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