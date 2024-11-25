Через російські обстріли передмістя Херсона постраждали дві жінки

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Росіяни атакували селище в суботу, 23 листопада. Потерпілі звернулися за допомогою лише сьогодні.

"Постраждалим, 1950 і 1952 років народження, діагностували мінно-вибухові травми та струс мозку. Медики надають їм всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські військові атакували селище Комишани Херсонського району. У житловому будинку виникла пожежа.