Из-за обстрелов Херсона пострадали двое гражданских

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Сегодня днем, 15 ноября, российские военные дважды обстреляли Херсон. В результате атак пострадали жители города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что около 11:20 из-за обстрела центральной части города пострадала 39-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и ранение руки.

Через час, около 12:30, оккупанты накрыли огнем Корабельный район города. В результате атаки 49-летний мужчина получил взрывную травму, а также ранение грудной клетки.

"В настоящее время пострадавшие находятся в больницах, где им оказывают необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 ноября войска России ударили по поселку Антоновка Херсонского района. Из-за атаки БПЛА погибла 74-летняя местная жительница.