06:51  15 ноября
На Закарпатье 18-летний юноша планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию
14:07  15 ноября
В ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, есть погибшие
01:05  15 ноября
Убили таксиста и угнали его авто: в Днепре осудили двух братьев
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2024, 16:27

Из-за обстрелов Херсона пострадали двое гражданских

15 ноября 2024, 16:27
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня днем, 15 ноября, российские военные дважды обстреляли Херсон. В результате атак пострадали жители города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что около 11:20 из-за обстрела центральной части города пострадала 39-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и ранение руки.

Через час, около 12:30, оккупанты накрыли огнем Корабельный район города. В результате атаки 49-летний мужчина получил взрывную травму, а также ранение грудной клетки.

"В настоящее время пострадавшие находятся в больницах, где им оказывают необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 ноября войска России ударили по поселку Антоновка Херсонского района. Из-за атаки БПЛА погибла 74-летняя местная жительница.

РФ война Херсонская ОГА обстрелы Херсон пострадавшие
Россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: погиб мирный житель
15 ноября 2024, 15:30
В Херсонской области оккупанты атаковали дроном дом: из-за пожара есть жертва и пострадавший
15 ноября 2024, 15:10
В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения пять человек
15 ноября 2024, 08:54
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Россияне атаковали дронами село под Херсоном: ранены мирные жители
15 ноября 2024, 17:42
В Черкасской области 5-летний мальчик попал в реанимацию после удаления зубов
15 ноября 2024, 17:31
Как "бунты" в Абхазии могут повлиять на войну в Украине
15 ноября 2024, 17:20
Чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф, отправили под арест
15 ноября 2024, 17:07
Стрельба в человека во время проверки документов ТЦК под Киевом: хулигану грозит до 7 лет тюрьмы
15 ноября 2024, 16:50
Суд во Львове назначил условное наказание водителю маршрутки, насмерть сбившего 11-летнего мальчика
15 ноября 2024, 16:39
Нардепу Николаю Тищенко продлили круглосуточный домашний арест
15 ноября 2024, 16:16
Золото, часы и оружие: У экс-чиновника из Полтавщины обнаружили более 61 млн долларов
15 ноября 2024, 16:06
Россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: погиб мирный житель
15 ноября 2024, 15:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »