В Херсонской области россияне обстреляли больницу

фото: Херсонская ОВА

В ночь на 6 ноября российские войска нанесли удар по больнице в поселке Белозерка на Херсонщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате двух ударов были выбиты окна в одном из корпусов и техническом помещении. Есть разрушение кухни в больницах и кабинетах.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области за минувшие сутки в результате российских ударов пять человек были ранены.