Ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами: результаты работы ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 ноября российские войска запустили по Украине две управляемые авиаракеты и более 60 дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, россияне нанесли удар по Одесщине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П.

Также были запущены по Украине 63 дрона - "Шахеды" и беспилотники неустановленного типа.

По состоянию на данную минуту подтверждено избиение 38 вражеских беспилотников. ПВО работало в девяти областях Украины: в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 6 ноября российские войска нанесли дроновый удар по энергетической инфраструктуре Николаевской области.