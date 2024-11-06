В Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения пять человек
В Херсонской области за минувшие сутки в результате российских ударов пять человек были ранены
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В частности, есть попадания по объектам критической инфраструктуры в регионе, админздании, банковском учреждении.
Также в результате обстрелов есть повреждения в жилых кварталах населенных пунктов. Повреждена многоэтажка и 26 частных домов.
Кроме того, получили повреждения газопровод, сельхозтехника и частные автомобили.
В течение суток из-за российской агрессии пять человек получили ранения. Под огнем врага находились 17 населенных пунктов области.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 6 ноября российские войска нанесли дроновый удар по энергетической инфраструктуре Николаевской области.