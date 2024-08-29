В Херсоне российские войска атаковали дроном гражданское авто: пострадал водитель
Сегодня днем, 29 августа, оккупационная армия РФ ударила беспилотником по машине в Херсоне. В результате атаки дрона пострадала местная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что в атакованном беспилотником автомобиле находилась 34-летняя женщина.
"Около 11:00 в результате вражеского удара 34-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Пострадавшей на месте оказали необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 28 августа, из-за российских ударов по Херсонщине 5 человек получили ранения.
Также сообщалось, что в результате недавних обстрелов региона в больницу обратились три гражданских: житель Херсона и жители поселка Белозерка Херсонского района. Потерпевшие находятся под наблюдением медиков.