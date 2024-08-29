В Черкассах обломки сбитого дрона упали на территорию предприятия: возник пожар
Ночью 29 августа в Черкассах в результате атаки вражеских беспилотников и падения обломков вспыхнул пожар на частном предприятии
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует RegioNews.
"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар", – говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, продолжается ликвидация пожара. Оперативные службы работают.
Чиновник призвал местных жителей находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, ночью и утром 29 августа россияне снова атаковали Киев ударными дронами. Это уже третья массированная атака на столицу за последние 4 дня. Силы ПВО сбили примерно полтора десятка российских дронов. Обломки БПЛА упали в нескольких районах столицы.