Россияне ударили из артиллерии по Никополю: погибла женщина, есть пострадавшие

фото: Сергей Лысак

Сегодня, 29 августа, российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеских ударов погибла женщина, ранены еще пять человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, из-за атаки в городе повреждены торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто и газопровод

"В Никополе погибла 42-летняя женщина. россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии. Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, около 11 часов утра 28 августа российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Из-за обстрелов пострадали девять горожан, поврежден гаражный кооператив и более 230 автомобилей.