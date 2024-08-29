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За прошедшие сутки под российскими обстрелами оказались 16 населенных пунктов Херсонщины

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Белозерка, Благовещенское, Гавриловка, Дудчаны, Днепровское, Приднепровское, Новодмитровка, Станислав, Садовое, Широкая Балка, Шляховое, Кизомис, Шестаково, Осокоровка и Херсон.

Российские военные попали в автозаправочную станцию; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Из-за российские удары 5 человек получили ранения.

Также Прокудин добавил, что во время ночной дроновой атаки силы ПВО уничтожили над территорией области два дрона Shahed-131/136.

Напомним, в течение 28 августа оккупанты 252 раза били по 13 населенным пунктам Запорожской области.