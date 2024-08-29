Россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области, среди погибших — ребенок

фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российская армия нанесла 2 195 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли пятеро мирных жителей, еще шесть гражданских получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Вчера под вражескими ударами оказались 12 населенных пунктов:

города Курахово, Константиновка, Мирноград, Торецк, Часов Яр;

поселок Щербиновка;

села Игнатовка, Измайловка, Ильиновка, Лесовка, Никоновровка, Старая Николаевка.

В общей сложности российские захватчики повредили 70 гражданских объектов - 36 жилых домов, магазин, нежилые помещения автомобили.

"На Измайловку оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ" с модулем УМПК – разрушили частный дом. Погибли четыре человека, среди них - 17-летний парень, тела семьи деблокированы из-под завалов", - говорится в сообщении.

Лесовку российские войска накрыли из артиллерии — убили гражданского. В Часовом Яру в результате удара дрона ранены двое мирных жителей, поврежден частный дом.

Константиновку враг обстрелял из артиллерии, травмирован человек, повреждены три многоквартирных дома, магазин, два автомобиля.

Есть раненый в Щербиновке, разрушения получили два частных дома. В Никоноровке в результате артобстрела ранения получили двое местных жителей, повреждены три частных дома.

По Мирнограду РФ ударила авиабомбой "ФАБ 500" с модулем УМПК — разрушены 20 частных домов и нежилые помещения.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, в населенных пунктах Донецкой области, расположенных в зоне активных боевых действий, в настоящее время еще находятся 2599 детей.

Как сообщалось ранее, из Покровска Донецкой области, где остаются 38 тысяч человек, эвакуируют банки. До конца этой недели в городе будут еще работать банковские учреждения. С понедельника будут функционировать только банкоматы.