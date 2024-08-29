Российские удары по Херсонщине: еще трое гражданских попали в больницу

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В результате недавних обстрелов оккупационных войск РФ в больницу обратились житель Херсона и жители поселка Белозерка Херсонского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что из-за вечернего обстрела Белозерки 28 августа пострадали два человека.

"Сегодня за медпомощью обратились два парня, 23 и 22 года. Они получили взрывные травмы и контузии. Пострадавшие – под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Также медицинская помощь пригодилась жителю Херсона. 37-летний мужчина попал под российские обстрелы несколько дней назад. У потерпевшего диагностировали контузию и взрывную травму.

Напомним, в течение 28 августа под российскими обстрелами оказались 16 населённых пунктов Херсона. Из-за российских ударов 5 человек получили ранения.