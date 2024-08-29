Российские удары по Херсонщине: еще трое гражданских попали в больницу
В результате недавних обстрелов оккупационных войск РФ в больницу обратились житель Херсона и жители поселка Белозерка Херсонского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что из-за вечернего обстрела Белозерки 28 августа пострадали два человека.
"Сегодня за медпомощью обратились два парня, 23 и 22 года. Они получили взрывные травмы и контузии. Пострадавшие – под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
Также медицинская помощь пригодилась жителю Херсона. 37-летний мужчина попал под российские обстрелы несколько дней назад. У потерпевшего диагностировали контузию и взрывную травму.
Напомним, в течение 28 августа под российскими обстрелами оказались 16 населённых пунктов Херсона. Из-за российских ударов 5 человек получили ранения.