На Херсонщине мужчина угрожает взорвать собственный дом

Фото: Нацполиция

В пгт Ивановка Херсонской области 45-летний мужчина забаррикадировался в собственном доме и угрожает взорвать его

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области, пишет RegioNews.

Сообщается, что около 04:22 жена злоумышленника позвонила в полицию и сообщила, что ее муж угрожает взорвать дом.

"Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего женщина и дети вышли из дома и вызвали полицию. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения.

Сейчас мужчина закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. С ним проводят переговоры.

Напомним, менее месяца назад на Херсонщине мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе.