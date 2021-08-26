На Херсонщине мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе

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На Херсонщине полицейские составили два админпротокола на 51-летнего мужчину за угрозы взорвать гранату в рейсовом автобусе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Так, в полицию позвонил водитель рейсового автобуса и сообщил, что в автобусе находятся 26 пассажиров, среди которых есть агрессивно настроенный пассажир.

По словам водителя, этот пассажир высказывает словесные угрозы взорвать гранату, хотя никакого подозрительного предмета в руках у него нет. Также водитель сообщил, что через 5 минут они будут на автостанции в г. Берислав.

На место прибыли правоохранители, которые при поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Правонарушителем оказался 51-летний житель Днепропетровской области, который направлялся с отдыха домой.

Причину своего поступка пассажир, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, объяснил тем, что хотел покурить, а водитель отказался сделать остановку", - рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в результате аварии, в которую попал международный рейсовый автобус сообщением "Кишинев-Москва", пострадали 18 человек.