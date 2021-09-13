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13 вересня 2021, 10:58 157

На Херсонщині чоловік погрожує підірвати власний будинок

13 вересня 2021, 10:58 157
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Фото: Нацполіція
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У смт Іванівка Херсонської області 45-річний чоловік забарикадувався у власному будинку і погрожує підірвати його

Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області, пише RegioNews.

Повідомляється, що близько 04:22 дружина зловмисника зателефонувала в поліцію і повідомила, що її чоловік погрожує підірвати будинок.

"Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, і почав погрожувати рідним. Після чого жінка і діти вийшли з дому і викликали поліцію. Зараз загрози їхньому життю і здоров'ю немає", - повідомили в поліції.

На місці події працює керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення.

Зараз чоловік закрився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. З ним проводять перемовини.

Нагадаємо, менш ніж місяць тому на Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату у рейсовому автобусі.

Херсон вибух Україна поліція кримінал

 
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