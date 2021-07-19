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19 июля 2021, 12:30 213

На Херсонщине полиция накрыла плантацию конопли более чем на 10 миллионов гривен

19 июля 2021, 12:30 213
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Фото из открытых источников
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На Херсонщине полицейские обнаружили плантацию конопли стоимостью более 10 миллионов гривен

Об этом пишет Regionews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области

Полицейскими было выявлено 1768 кустов конопли и 15 кг высушенных наркорослин, стоимостью более 10 миллионов гривен и задержаны двое из четырех, по версии правоохранителей, членов преступной группировки.

По словам заместителя начальника Управления стратегических расследований в Херсонской области Александра Славинского, злоумышленникам от 24-36 лет, двое из них жители Херсона, другие из области. Мужчины выращивали наркосырья среди заводнених участков на левом берегу реки Днепр с использованием всех необходимых технологий. Для ухода за растениями участники группы использовали мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию, а также различные удобрения для ускорения роста растений.

Изъятое направлено на исследование. Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и ч. 2 ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" УК Украины.

Напомним, что недавно в Криворожском районе полицейские изъяли у иностранца конопли на более трех миллионов гривен

наркотики полиция область удобрение уголовное дело

 
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