НА Херсонщині поліція накрила плантацію конопель на понад 10 мільйонів гривень

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Про це пише Regionews з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області

Поліцейськими було виявлено 1768 кущів конопель та 15 кг висушених наркорослин, вартістю більше 10 мільйонів гривень та затримано двох з чотирьох, за версією правоохоронців, членів злочинного угрупування.

За словами заступника начальника Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Олександра Славінського, зловмисникам від 24-36 років, двоє із них мешканці Херсона, інші з області. Чоловіки вирощували наркорослини серед заводнених ділянок на лівому березі річки Дніпро з використанням усіх необхідних технологій. Для догляду за рослинами учасники групи використовували мотоблок та переносну моторизовану насосну станцію, а також різні добрива для прискорення росту рослин.

Вилучене направлено на дослідження. Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" та ч.2 ст.310 "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель" КК України.

Нагадаємо, що нещодавно у Криворізькому районі поліцейські вилучили в іноземця коноплі на понад три мільйони гривень