В Криворожском районе полицейские изьяли у иностранца конопли на три миллиона гривень

В Криворожском районе полицейские изъяли у иностранца наркотики на сумму более трех миллионов гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сообщение полиции Днепропетровщины Facebook.

Во время обыска на территории домовладения 35-летнего мужчины в одном из сел в Криворожском районе полицейские обнаружили около 8 кг каннабиса и более 300 кустов конопли, которые мужчина выращивал в теплице методом гидропоники.

Также во время обыска в одном из помещений были обнаружены емкости с измельченным каннабисом весом около 3кг, 5 кг каннабиса в шишках и электронные весы. Установлено, что задержанный выращивал коноплю, занимался их переработкой – сушил и измельчал, а затем большими партиями сбывал на территории области.

Обнаруженные наркотики и предметы направлены на экспертизу. По ценам "черного рынка" их стоимость составляет более 3 млн гривен.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, осенью 2020 в Днепропетровской области полиция задержала трех местных жителей в возрасте от 26 до 29 лет - при обыске у них изъяли фасованные слип-пакеты с каннабисом, растения конопли, самодельные устройства для курения и блокнот с черновыми записями.