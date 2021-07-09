13:11  09 июля
В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов
11:49  09 июля
С начала июля на водоемах погибли 10 детей и 55 взрослых
08:09  09 июля
На Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник
UA | RU
UA | RU
09 июля 2021, 13:50 176

В Криворожском районе полицейские изьяли у иностранца конопли на три миллиона гривень

09 июля 2021, 13:50 176
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Криворожском районе полицейские изъяли у иностранца наркотики на сумму более трех миллионов гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сообщение полиции Днепропетровщины Facebook.

Во время обыска на территории домовладения 35-летнего мужчины в одном из сел в Криворожском районе полицейские обнаружили около 8 кг каннабиса и более 300 кустов конопли, которые мужчина выращивал в теплице методом гидропоники.

Также во время обыска в одном из помещений были обнаружены емкости с измельченным каннабисом весом около 3кг, 5 кг каннабиса в шишках и электронные весы. Установлено, что задержанный выращивал коноплю, занимался их переработкой – сушил и измельчал, а затем большими партиями сбывал на территории области.

Обнаруженные наркотики и предметы направлены на экспертизу. По ценам "черного рынка" их стоимость составляет более 3 млн гривен.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, осенью 2020 в Днепропетровской области полиция задержала трех местных жителей в возрасте от 26 до 29 лет - при обыске у них изъяли фасованные слип-пакеты с каннабисом, растения конопли, самодельные устройства для курения и блокнот с черновыми записями.

наркотики уголовное дело полиция торговля экспертиза

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua