На Ровенщине блокировали контрабанду 800 кг "солнечного камня"
Служба безопасности Украины блокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одной из азиатских стран.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Организовал незаконный бизнес гражданин одной из Закавказских государств совместно с украинцами. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенщины. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.
Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в том числе 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанных камней, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в двух государственных лесхозах Закарпатья работники СБУ разоблачили нелегальные вырубки ценной древесины на более 3,5 миллиона гривен.