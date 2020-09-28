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28 сентября 2020, 12:56 8

На Ровенщине блокировали контрабанду 800 кг "солнечного камня"

28 сентября 2020, 12:56 8
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины блокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одной из азиатских стран.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовал незаконный бизнес гражданин одной из Закавказских государств совместно с украинцами. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенщины. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.

Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в том числе 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанных камней, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в двух государственных лесхозах Закарпатья работники СБУ разоблачили нелегальные вырубки ценной древесины на более 3,5 миллиона гривен.

янтарь контрабанда уголовное дело деньги аэропорт
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