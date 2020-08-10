В закрытой на карантин больнице Херсона на COVID-19 заболели 16 медработников

В городской больнице Лучанского зафиксировано 26 случаев коронавируса (у медиков, пациентов и контактных лиц)

В городской больнице Лучанского зафиксировано 26 случаев коронавируса (у медиков, пациентов и контактных лиц)

Фото: из открытых источников

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что в городской больнице имени Лучанского, что была закрыта на карантин, заболели 16 медработников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

За прошедшую неделю в области было зафиксировано 39 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. К сожалению, из них 16 медицинских работников городской больницы имени Лучанского", - отметил Гусев.

Отмечается, что за последнюю неделю произошло два летальных случая.

Два последние летальные случаи в области больных с коронавирусом связаны именно со вспышкой COVID-19 в городской больнице имени Лучанского", - рассказал начальник областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Юрий Ромаскевич.

Он рассказал, что 75 - летний херсонец, который умер ночью в областной инфекционной больнице - с онкозаболеванием, также, как и больной с пневмонией, который умер 6 августа, был до этого пациентом реанимационного отделения городской больницы, где произошла вспышка коронавируса.

Напомним, карантин для приезжих людей с ОРДЛО сохранят, поскольку в Украине не знают, какова ситуация с коронавирусом в оккупированных районах.

В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.